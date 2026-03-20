Кремль готує новий удар: війна на Близькому Сході відкрила Росії вікно можливостей

Росія готується до нової фази війни проти України, використовуючи глобальну нестабільність на свою користь. Як повідомляє Associated Press, конфлікт на Близькому Сході несподівано посилив позиції Кремля та створив умови для масштабного наступу.

Ключовим фактором стало різке зростання цін на нафту, що наповнює російський бюджет і дає змогу фінансувати війну. Водночас ресурси західних союзників України частково відволікаються на протистояння з Іраном, що послаблює підтримку Києва.

За даними видання, російське командування розглядає можливість наступу вздовж лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів. Основною метою залишається повне захоплення Донецької області, однак удари можуть бути завдані одразу на кількох напрямках.

Активна фаза операції може розпочатися після потепління, коли ґрунт висохне і дозволить важкій техніці швидше просуватися. Це традиційно створює сприятливі умови для маневреної війни.

Додатковим викликом для України стає скорочення запасів систем протиповітряної оборони у США та їхніх союзників. Через загострення на Близькому Сході Захід змушений розподіляти ресурси між кількома кризами, що створює нові обмеження для підтримки Києва.

Водночас українські сили не втрачають ініціативу на окремих ділянках фронту. Контратаки тривають, зокрема у Дніпропетровській та Запорізькій областях, де російські війська намагаються закріпитися.

Експерти попереджають: найближчі місяці можуть стати вирішальними, адже поєднання зовнішніх факторів і внутрішніх ресурсів дає Росії шанс змінити хід війни.

Росія 2026 року планує додатково мобілізувати близько 409 тисяч військових для війни проти України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Проте українські військові експерти вважають, що ці ресурси навряд чи стануть основою нового масштабного наступу.




