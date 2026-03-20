Кремль готовит новый удар: война на Ближнем Востоке открыла России окно возможностей

Россия готовится к новой фазе войны против Украины, используя глобальную нестабильность в свою пользу. Как сообщает Associated Press, конфликт на Ближнем Востоке неожиданно усилил позиции Кремля и создал условия для масштабного наступления.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ключевым фактором стал резкий рост цен на нефть, наполняющий российский бюджет и позволяющий финансировать войну. В то же время, ресурсы западных союзников Украины частично отвлекаются на противостояние с Ираном, что ослабляет поддержку Киева.

По данным издания, российское командование рассматривает возможность наступления вдоль линии фронта протяженностью более 1200 км. Основной целью остается полный захват Донецкой области, однако удары могут быть нанесены сразу на нескольких направлениях.

Активная фаза операции может начаться после потепления, когда почва высохнет и позволит тяжелой технике быстрее продвигаться. Это традиционно создает благоприятные условия для маневренной войны.

Дополнительным вызовом для Украины становится сокращение запасов систем противовоздушной обороны в США и их союзниках. Из-за обострения на Ближнем Востоке, Запад вынужден распределять ресурсы между несколькими кризисами, что создает новые ограничения для поддержки Киева.

В то же время, украинские силы не теряют инициативу на отдельных участках фронта. Контратаки продолжаются, в частности, в Днепропетровской и Запорожской областях, где российские войска пытаются закрепиться.

Эксперты предупреждают: ближайшие месяцы могут оказаться решающими, ведь сочетание внешних факторов и внутренних ресурсов дает России шанс изменить ход войны.

Россия в 2026 году планирует дополнительно мобилизовать около 409 тысяч военных для войны против Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако украинские военные эксперты считают, что эти ресурсы вряд ли станут основой для нового масштабного наступления.




