Служба зовнішньої розвідки України попереджає про продовження спеціальної операції Росії, спрямованої на зрив мирних переговорів за посередництва США. Як зазначено в офіційному повідомленні, Росія має намір перейти від маніпуляцій до активних збройних провокацій, що можуть призвести до значних людських жертв. Очікується, що ці події можуть відбутися в період святкування Різдва за юліанським календарем або перед ним.

Фото: з відкритих джерел

Місцем провокації можуть бути вибрані важливі культові споруди або інші стратегічні об'єкти, які мають високе символічне значення як для Росії, так і для тимчасово окупованих територій України. Для фальсифікації доказів та створення вигляду причетності України до інциденту планується використання уламків західних БПЛА, які будуть доставлені з лінії бойових зіткнень. Російські спецслужби вже неодноразово застосовували таку тактику на своїй території, і тепер планують експортувати її для досягнення своїх цілей в Україні та за її межами. Цю стратегію підтверджують публічні заяви високопосадовців РФ.

Також зазначено, що нещодавно СБУ затримала в Києві агента ФСБ, який намагався здійснити замах на вбивство офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 2 січня Росія здійснила нову атаку на Запоріжжя, використовуючи ударні дрони. Внаслідок цієї агресії пошкоджено десятки будинків, а також спалахнув торговий центр. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що атаки не припиняються навіть під час новорічних свят.