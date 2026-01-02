Служба внешней разведки Украины предупреждает о продолжении специальной операции России, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США. Как отмечается в официальном сообщении, Россия намерена перейти от манипуляций к активным вооруженным провокациям, которые могут привести к значительным человеческим жертвам. Ожидается, что события могут произойти в период празднования Рождества по юлианскому календарю или перед ним.

Фото: из открытых источников

Местом провокации могут быть выбраны важные культовые сооружения или другие стратегические объекты, имеющие высокое символическое значение как России, так и временно оккупированных территорий Украины. Для фальсификации доказательств и создания причастности Украины к инциденту планируется использование обломков западных БПЛА, которые будут доставлены с линии боевых столкновений. Российские спецслужбы уже не раз применяли такую тактику на своей территории, и теперь планируют экспортировать ее для достижения своих целей в Украине и за ее пределами. Эту стратегию подтверждают публичные заявления чиновников РФ.

Также отмечено, что недавно СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, пытавшегося покушать на убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

