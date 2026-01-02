Обласний центр України пережив найстрашнішу атаку з початку війни: розкрито страшну правду про наслідки

У ніч на 2 січня Росія здійснила нову атаку на Запоріжжя, використовуючи ударні дрони. Внаслідок цієї агресії пошкоджено десятки будинків, а також спалахнув торговий центр. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що атаки не припиняються навіть під час новорічних свят.

Атака на Запоріжжя. Фото: 24 Канал

"Цієї ночі відбулася одна з найбільших атак безпілотниками", — зазначив він.

За словами Федорова, більшість ворожих цілей було знищено силами протиповітряної оборони ще до досягнення дронів міста, що дозволило уникнути жертв серед цивільних. Проте, незважаючи на це, росіяни все ж змогли дев’ять разів потрапити по території Запоріжжя. Під ударами опинилися житлові будинки, торгові об'єкти та інфраструктура.

"Зранку зафіксовано десятки пошкоджених будівель та комерційних об'єктів", — повідомив Федоров.

Він також зазначив, що ворог намагався вдарити по енергетичних об'єктах міста, але станом на ранок усі споживачі залишилися зі світлом.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що перша хвиля атаки сталася пізно ввечері 1 січня. Внаслідок цього виникли три пожежі — загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарські споруди. Окрім того, уламки дронів пошкодили житлові будинки, дороги та автомобілі.

Друга хвиля ударів припала на ранні години 2 січня. Під час атаки спалахнув торговий центр, однак рятувальники оперативно локалізували пожежу. Сапери обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників, однак постраждалих не було.

Як вже писали "Коментарі", після того, як Росія заявила про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна, низка країн, зокрема Індія, ОАЕ та Казахстан, швидко відреагували на цей непідтверджений інцидент. Однак ці самі держави, або ж не реагують зовсім, або роблять це надто повільно, коли йдеться про смертоносні удари Росії по мирному населенню України, вважає експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко.