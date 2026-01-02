logo

Областной центр Украины пережил самую страшную атаку с начала войны: раскрыта страшная правда о последствиях
Областной центр Украины пережил самую страшную атаку с начала войны: раскрыта страшная правда о последствиях

Большинство враждебных целей было уничтожено силами ПВО еще до достижения города, что помогло предотвратить жертв среди гражданских

2 января 2026, 10:20
Автор:
Клименко Елена

В ночь на 2 января Россия совершила новую атаку на Запорожье, используя ударные дроны. В результате этой агрессии повреждены десятки домов, а также вспыхнул торговый центр. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что атаки не прекращаются даже во время новогодних праздников.

Областной центр Украины пережил самую страшную атаку с начала войны: раскрыта страшная правда о последствиях

Атака на Запорожье. Фото: 24 Канал

"Этой ночью произошла одна из самых больших атак беспилотниками", — отметил он.

По словам Федорова, большинство враждебных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны еще до достижения дронов города, что позволило избежать жертв среди гражданских. Тем не менее, россияне все же смогли девять раз попасть по территории Запорожья. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

"Утром зафиксированы десятки поврежденных зданий и коммерческих объектов", — сообщил Федоров.

Он также отметил, что враг пытался ударить по энергетическим объектам города, но к утру все потребители остались со светом.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что первая волна атаки произошла поздно вечером 1 января. В результате возникли три пожара — загорелась нежилая пристройка к многоэтажке и два хозяйственных постройки. Кроме того, обломки дронов повредили жилые дома, дороги и автомобили.

Вторая волна ударов пришлась на ранние часы 2 января. В ходе атаки вспыхнул торговый центр, однако спасатели оперативно локализовали пожар. Саперы обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников, однако пострадавших не было.

Как уже писали "Комментарии", после того, как Россия заявила о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, ряд стран, в том числе Индия, ОАЭ и Казахстан, быстро отреагировали на этот неподтвержденный инцидент. Однако эти же государства либо не реагируют совсем, либо делают это слишком медленно, когда речь идет о смертоносных ударах России по мирному населению Украины, считает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.



Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/30975
