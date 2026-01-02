Областной центр Украины пережил самую страшную атаку с начала войны: раскрыта страшная правда о последствиях

В ночь на 2 января Россия совершила новую атаку на Запорожье, используя ударные дроны. В результате этой агрессии повреждены десятки домов, а также вспыхнул торговый центр. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что атаки не прекращаются даже во время новогодних праздников.

Атака на Запорожье. Фото: 24 Канал

"Этой ночью произошла одна из самых больших атак беспилотниками", — отметил он.

По словам Федорова, большинство враждебных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны еще до достижения дронов города, что позволило избежать жертв среди гражданских. Тем не менее, россияне все же смогли девять раз попасть по территории Запорожья. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

"Утром зафиксированы десятки поврежденных зданий и коммерческих объектов", — сообщил Федоров.

Он также отметил, что враг пытался ударить по энергетическим объектам города, но к утру все потребители остались со светом.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что первая волна атаки произошла поздно вечером 1 января. В результате возникли три пожара — загорелась нежилая пристройка к многоэтажке и два хозяйственных постройки. Кроме того, обломки дронов повредили жилые дома, дороги и автомобили.

Вторая волна ударов пришлась на ранние часы 2 января. В ходе атаки вспыхнул торговый центр, однако спасатели оперативно локализовали пожар. Саперы обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников, однако пострадавших не было.

