Кремль готує новий фронт: у США розповіли, з якого напрямку Україні варто чекати на погрози

Росія та Білорусь, ймовірно, розпочали інформаційну підготовку до нового етапу війни проти України. Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Москва може використати територію Білорусі для запуску ударних безпілотників по західних регіонах України під приводом “відповіді” на нібито українські провокації.

Наступ з Білорусі

Приводом до таких висновків стала заява державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича. Він стверджує, що лише за останній тиждень білоруські сили зафіксували 116 спроб українських дронів перетнути кордон. За словами Вольфовича, деякі апарати нібито намагалися атакувати об'єкти прикордонної інфраструктури.

У ISW зазначають, що подібні заяви співпали з попередженнями українських чиновників про тиск Москви на Мінськ, що зростає. За даними Києва, Кремль намагається втягнути Білорусь у нові операції проти України чи навіть однієї із країн НАТО.

При цьому аналітики вважають дуже малоймовірним сценарій нового наземного вторгнення білоруської армії. Експерти не фіксують достатнього скупчення військ на кордоні, а Росія не має резервів для підтримки масштабної операції з півночі.

Однак загроза може бути іншою. За оцінкою ISW, Росія здатна використовувати білоруську територію для більш точних ударів дронами логістичними маршрутами України. Насамперед йдеться про трасу М-06 та залізничні колії, через які йде постачання з Польщі.

Запуск безпілотників з Білорусі дозволить російській армії застосовувати FPV, Шахеди та Блискавки, які зможуть точніше вражати цілі, що рухаються. Аналітики нагадали, що ще у грудні 2025 року російський дрон, керований з території Білорусі, атакував вантажний потяг біля Коростеня на Житомирщині.

Читайте на порталі "Коментарі" — Путін знову розігрує білоруську карту: чому Україну готують до нового удару з півночі.



