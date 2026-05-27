Кремль готовит новый фронт: в США рассказали, с какого направления Украине стоит ждать угрозы

Россия и Беларусь, вероятно, начали информационную подготовку к новому этапу войны против Украины. Американские аналитики Института изучения войны считают, что Москва может использовать территорию Беларуси для запуска ударных беспилотников по западным регионам Украины под предлогом “ответа” на якобы украинские провокации.

Наступление с Беларуси

Поводом для таких выводов стало заявление государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он утверждает, что только за последнюю неделю белорусские силы зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь границу. По словам Вольфовича, некоторые аппараты якобы пытались атаковать объекты приграничной инфраструктуры.

В ISW отмечают, что подобные заявления совпали с предупреждениями украинских чиновников о растущем давлении Москвы на Минск. По данным Киева, Кремль пытается втянуть Беларусь в новые операции против Украины или даже одной из стран НАТО.

При этом аналитики считают крайне маловероятным сценарий нового наземного вторжения белорусской армии. Эксперты не фиксируют достаточного скопления войск на границе, а у России нет резервов для поддержки масштабной операции с севера.

Однако угроза может быть иной. По оценке ISW, Россия способна использовать белорусскую территорию для более точных ударов дронами по логистическим маршрутам Украины. В первую очередь речь идет о трассе М-06 и железнодорожных путях, через которые идет снабжение из Польши.

Запуск беспилотников из Беларуси позволит российской армии применять FPV, Шахеды и Молнии, которые смогут точнее поражать движущиеся цели. Аналитики напомнили, что еще в декабре 2025 года российский дрон, управляемый с территории Беларуси, атаковал грузовой поезд возле Коростеня в Житомирской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова разыгрывает белорусскую карту: почему Украину готовят к новому удару с севера.



