logo

BTC/USD

75605

ETH/USD

2074.13

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль готовит новый фронт: в США рассказали, с какого направления Украине стоит ждать угрозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль готовит новый фронт: в США рассказали, с какого направления Украине стоит ждать угрозы

Москва может использовать заявления о “украинских дронах” как предлог для атак по критическим маршрутам снабжения Украины с севера

27 мая 2026, 07:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия и Беларусь, вероятно, начали информационную подготовку к новому этапу войны против Украины. Американские аналитики Института изучения войны считают, что Москва может использовать территорию Беларуси для запуска ударных беспилотников по западным регионам Украины под предлогом “ответа” на якобы украинские провокации.

Кремль готовит новый фронт: в США рассказали, с какого направления Украине стоит ждать угрозы

Наступление с Беларуси

Поводом для таких выводов стало заявление государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он утверждает, что только за последнюю неделю белорусские силы зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь границу. По словам Вольфовича, некоторые аппараты якобы пытались атаковать объекты приграничной инфраструктуры.

В ISW отмечают, что подобные заявления совпали с предупреждениями украинских чиновников о растущем давлении Москвы на Минск. По данным Киева, Кремль пытается втянуть Беларусь в новые операции против Украины или даже одной из стран НАТО.

При этом аналитики считают крайне маловероятным сценарий нового наземного вторжения белорусской армии. Эксперты не фиксируют достаточного скопления войск на границе, а у России нет резервов для поддержки масштабной операции с севера.

Однако угроза может быть иной. По оценке ISW, Россия способна использовать белорусскую территорию для более точных ударов дронами по логистическим маршрутам Украины. В первую очередь речь идет о трассе М-06 и железнодорожных путях, через которые идет снабжение из Польши.

Запуск беспилотников из Беларуси позволит российской армии применять FPV, Шахеды и Молнии, которые смогут точнее поражать движущиеся цели. Аналитики напомнили, что еще в декабре 2025 года российский дрон, управляемый с территории Беларуси, атаковал грузовой поезд возле Коростеня в Житомирской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова разыгрывает белорусскую карту: почему Украину готовят к новому удару с севера.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-26-2026/
Теги:

Новости

Все новости