Кремль готує депортацію українців до Сибіру – історія повертається

Росія оголосила про старт так званої програми розвитку Сибіру, яку презентував секретар Ради безпеки Сергій Шойгу. Кремль обіцяє 700 мільярдів інвестицій, промислові кластери та нові міста, але за гучними заявами проглядається інша мета – демографічне перекроювання і підготовка до масових депортацій населення тимчасово окупованих українських територій. За задумом москви, саме українці мають заселяти спустошені регіони Сибіру та Далекого Сходу, куди самі росіяни їхати не хочуть.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, який наголошує – росія розглядає населення Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини як дешевий людський ресурс. У Сибіру молодь тікає, регіони занепадають, а мобілізація вибила сотні тисяч чоловіків. Кремль вирішив вирішувати цю проблему старими методами. На окупованих територіях України вже запущено перший етап прихованого механізму переселення.

За даними ЦНС, до шкіл, лікарень, комунальних установ та місцевих псевдоадміністрацій надходять листи з грифом терміново. Від працівників вимагають подати списки людей, яких можна відправити у довгострокові відрядження на Далекий Схід та до Ангаро–Єнісейського макрорегіону. Формулювання про необтяжених сімейними обставинами фактично означає вибір найбільш вразливих, тих, кого простіше депортувати без спротиву та без уваги світу. Це типовий початок депортацій, які маскують під добровільні програми.

Механізм майже повністю повторює радянські практики організованих наборів, за якими депортували кримських татар, українців із Західної України, чеченців та інші народи у 40–50-х роках минулого століття. Кремль змінює риторику, називаючи процес освоєнням Сибіру, але сутність залишилася тією самою. Спочатку паспортизація, потім відрядження, далі державні програми переселення, а зрештою повна зміна демографії захоплених регіонів.

Програма сибіризації не має нічого спільного з розвитком. Вона створена для асиміляції українців, насильницького розриву з домом і поступового розчинення людей у просторах імперського експерименту. Історія повторюється – путінська росія знову застосовує методи сталінських депортацій, намагаючись зламати ідентичність жителів окупованих українських територій.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які насправді російський диктатор має плани щодо України.