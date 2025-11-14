Захоплення України замало: розкрито справжню страшну мету Путіна в Україні

За останніми даними розвідки, нелегітимний президент Росії Володимир Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною. Про це в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому 13 листопада, заявив Річард Мур, колишній глава британської зовнішньої розвідки MI6. Він зазначив, що ця інформація базується на даних розвідки, які він отримав кілька тижнів тому.

Фото: з відкритих джерел

Мур підкреслив, що Путін не готовий до переговорів, і для того, щоб змусити його погодитися на угоду, необхідно посилити тиск на Росію. За його словами, Путін не має наміру укладати мир, і його мета полягає не лише в захопленні території, а в тому, щоб перетворити Україну на "щось схоже на Білорусь", підкреслюючи важливість домінування над Києвом.

Також Мур зазначив, що Путін, будучи колишнім офіцером розвідки, активно намагається маніпулювати західними країнами, зокрема США, аби створити для себе вигідні умови. "Ми повинні не дозволити йому отримати таку маневреність", — заявив колишній глава MI6, підкреслюючи важливість стримування Росії на міжнародній арені.

За словами Річарда Мура, якщо Захід не допоможе Україні перемогти у цій війні, це матиме серйозні наслідки для глобальної політики, зокрема в контексті Китаю. Сі Цзіньпін, президент КНР, "дуже уважно" стежить за тим, як реагують західні держави на російську агресію в Україні. Мур попередив, що якщо Китай побачить слабкість Заходу у питанні України, це може стати сигналом для Сі Цзіньпіна щодо можливості здійснення агресії проти Тайваню.

Висновок, на думку Мура, полягає в тому, що тільки рішучі дії Західного світу щодо підтримки України можуть стримати не лише Путіна, але й запобігти новій загрозі з боку Китаю в Азії.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп, ймовірно, не має наміру ускладнювати ситуацію з Росією. Хоча він оголосив про введення санкцій, ці обмеження набудуть чинності лише 21 листопада. Це дає можливість до останнього моменту, зокрема 20 листопада, скасувати їх, вважає військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.