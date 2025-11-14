logo

Захват Украины мало: раскрыта настоящая страшная цель Путина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Захват Украины мало: раскрыта настоящая страшная цель Путина в Украине

Путин пытается манипулировать западными государствами, в том числе США, чтобы создать для себя выгодные условия, отметил эксглава британской разведки.

14 ноября 2025, 07:55
Автор:
По последним данным разведки, нелегитимный президент России Владимир Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной. Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 13 ноября, заявил Ричард Мур, бывший глава британской внешней разведки MI6. Он отметил, что эта информация базируется на данных разведки, которые он получил несколько недель назад.

Захват Украины мало: раскрыта настоящая страшная цель Путина в Украине

Мур подчеркнул, что Путин не готов к переговорам, и для того чтобы заставить его согласиться на соглашение, необходимо усилить давление на Россию. По его словам, Путин не намерен заключать мир, и его цель состоит не только в захвате территории, а в том, чтобы превратить Украину в "нечто похожее на Беларусь", подчеркивая важность доминирования над Киевом.

Также Мур отметил, что Путин, будучи бывшим офицером разведки, активно пытается манипулировать западными странами, в частности, США, чтобы создать для себя выгодные условия. "Мы должны не позволить ему получить такую маневренность", — заявил бывший глава MI6, подчеркивая важность сдерживания России на международной арене.

По словам Ричарда Мура, если Запад не поможет Украине победить в этой войне, это будет иметь серьезные последствия для глобальной политики, в частности, в контексте Китая. Си Цзиньпин, президент КНР, очень внимательно следит за тем, как реагируют западные государства на российскую агрессию в Украине. Мур предупредил, что если Китай увидит слабость Запада по вопросу Украины, это может стать сигналом для Си Цзиньпина о возможности совершения агрессии против Тайваня.

Вывод, по мнению Мура, состоит в том, что только решительные действия Западного мира по поддержке Украины могут сдержать не только Путина, но и предотвратить новую угрозу со стороны Китая в Азии.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп, вероятно, не намерен усложнять ситуацию с Россией. Хотя он объявил о введении санкций, эти ограничения вступят в силу только 21 ноября. Это позволяет до последнего момента, в частности 20 ноября, отменить их, считает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.



Теги:

