По последним данным разведки, нелегитимный президент России Владимир Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной. Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 13 ноября, заявил Ричард Мур, бывший глава британской внешней разведки MI6. Он отметил, что эта информация базируется на данных разведки, которые он получил несколько недель назад.

Фото: из открытых источников

Мур подчеркнул, что Путин не готов к переговорам, и для того чтобы заставить его согласиться на соглашение, необходимо усилить давление на Россию. По его словам, Путин не намерен заключать мир, и его цель состоит не только в захвате территории, а в том, чтобы превратить Украину в "нечто похожее на Беларусь", подчеркивая важность доминирования над Киевом.

Также Мур отметил, что Путин, будучи бывшим офицером разведки, активно пытается манипулировать западными странами, в частности, США, чтобы создать для себя выгодные условия. "Мы должны не позволить ему получить такую маневренность", — заявил бывший глава MI6, подчеркивая важность сдерживания России на международной арене.

По словам Ричарда Мура, если Запад не поможет Украине победить в этой войне, это будет иметь серьезные последствия для глобальной политики, в частности, в контексте Китая. Си Цзиньпин, президент КНР, очень внимательно следит за тем, как реагируют западные государства на российскую агрессию в Украине. Мур предупредил, что если Китай увидит слабость Запада по вопросу Украины, это может стать сигналом для Си Цзиньпина о возможности совершения агрессии против Тайваня.

Вывод, по мнению Мура, состоит в том, что только решительные действия Западного мира по поддержке Украины могут сдержать не только Путина, но и предотвратить новую угрозу со стороны Китая в Азии.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп, вероятно, не намерен усложнять ситуацию с Россией. Хотя он объявил о введении санкций, эти ограничения вступят в силу только 21 ноября. Это позволяет до последнего момента, в частности 20 ноября, отменить их, считает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.