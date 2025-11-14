Кремль готовит депортацию украинцев в Сибирь – история возвращается

Россия объявила о старте так называемой программы развития Сибири, которую представил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Кремль обещает 700 миллиардов инвестиций, промышленные кластеры и новые города, но за громкими заявлениями просматривается другая цель – демографическая перекройка и подготовка к массовым депортациям населения временно оккупированных украинских территорий. По замыслу москвы именно украинцы должны заселять опустошенные регионы Сибири и Дальнего Востока, куда сами россияне ехать не хотят.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, который отмечает — Россия рассматривает население Херсонщины, Запорожья, Донбасса и Луганщины как дешевый человеческий ресурс. В Сибири молодежь убегает, регионы приходят в упадок, а мобилизация выбила сотни тысяч мужчин. Кремль решил решить эту проблему старыми методами. На оккупированных территориях Украины уже запущен первый этап скрытого механизма переселения.

По данным ЦНС, в школы, больницы, коммунальные учреждения и местные псевдоадминистрации поступают письма с грифом срочно. От работников требуют подать списки людей, которых можно отправить в долгосрочные командировки на Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион. Формулировка о необремененных семейными обстоятельствами фактически означает выбор наиболее уязвимых, тех, кого проще депортировать без сопротивления и внимания мира. Это типичное начало депортаций, маскирующих под добровольные программы.

Механизм почти полностью повторяет советские практики организованных наборов, по которым депортировали крымских татар, украинцев из Западной Украины, чеченцев и другие народы в 40-50-х годах прошлого столетия. Кремль меняет риторику, называя процесс освоением Сибири, но сущность осталась прежней. Сначала паспортизация, затем командировка, далее государственные программы переселения, а в конце концов полное изменение демографии восторженных регионов.

Программа сибиризации не имеет ничего общего с развитием. Она создана для ассимиляции украинцев, насильственного разрыва с домом и постепенного растворения людей в просторах имперского эксперимента. История повторяется – путинская россия снова применяет методы сталинских депортаций, пытаясь сломить идентичность жителей оккупированных украинских территорий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие на самом деле российский диктатор имеет планы по Украине .