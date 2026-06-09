Кремль фактично відмовився від мирного сценарію: що відомо про нове рішення Путіна

Незважаючи на нові ініціативи Києва та підтримку європейських лідерів, Кремль продовжує демонструвати небажання рухатися до реальних мирних переговорів. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи останні заяви української та російської сторін.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський виступили із спільною заявою, в якій запропонували негайне припинення вогню, поновлення переговорного процесу та фіксацію нинішньої лінії фронту як відправної точки для майбутніх домовленостей.

Сам Зеленський повідомив, що через російського мільярдера Роман Абрамович передав Кремлю сигнал про готовність України до прямих переговорів та можливе заморожування бойових дій щодо поточної лінії зіткнення. Окрім того, український лідер публічно запропонував особисту зустріч із російським президентом.

Однак відповідь Москви виявилася негативною. За даними аналітиків, Володимир Путін відкинув ініціативу щодо прямого діалогу. Більше того, представники російського керівництва продовжили озвучувати вимоги, які роблять компроміс практично неможливим.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров знову заявив про якісь домовленості зі США, досягнуті раніше на саміті на Алясці, проте подробиці цих угод залишаються невідомими. Водночас, депутати російської Держдуми прямо назвали пропозиції України та європейських країн неприйнятними.

Особливо резонансною стала заява представників думського комітету з оборони, які фактично підтвердили намір продовжувати війну до досягнення максималістських цілей. У Москві знову заговорили про необхідність просування російських військ до західних кордонів України.

За оцінкою ISW, останні події свідчать про те, що Кремль, як і раніше, робить ставку не на переговори, а на продовження військової кампанії, незважаючи на нові дипломатичні пропозиції Києва та його західних партнерів.

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