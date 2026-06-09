Кремль фактически отказался от мирного сценария: что известно о новом решении Путина

Несмотря на новые инициативы Киева и поддержку европейских лидеров, Кремль продолжает демонстрировать нежелание двигаться к реальным мирным переговорам. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя последние заявления украинской и российской сторон.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором предложили немедленное прекращение огня, возобновление переговорного процесса и фиксацию нынешней линии фронта как отправной точки для будущих договоренностей.

Сам Зеленский сообщил, что через российского миллиардера Роман Абрамович передал Кремлю сигнал о готовности Украины к прямым переговорам и возможному замораживанию боевых действий по текущей линии соприкосновения. Кроме того, украинский лидер публично предложил личную встречу с российским президентом.

Однако ответ Москвы оказался отрицательным. По данным аналитиков, Владимир Путин отверг инициативу о прямом диалоге. Более того, представители российского руководства продолжили озвучивать требования, которые делают компромисс практически невозможным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь заявил о неких договоренностях с США, достигнутых ранее на саммите на Аляске, однако подробности этих соглашений остаются неизвестными. В то же время депутаты российской Госдумы прямо назвали предложения Украины и европейских стран неприемлемыми.

Особенно резонансным стало заявление представителей думского комитета по обороне, которые фактически подтвердили намерение продолжать войну до достижения максималистских целей. В Москве вновь заговорили о необходимости продвижения российских войск к западным границам Украины.

По оценке ISW, последние события свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему делает ставку не на переговоры, а на продолжение военной кампании, несмотря на новые дипломатические предложения Киева и его западных партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин загнал себя в ловушку: в США предупредили о выборе между войной и сохранением России.



