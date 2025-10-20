logo_ukra

Кремль дав нову команду: по чому тепер прицільно б'ють російські війська
НОВИНИ

Кремль дав нову команду: по чому тепер прицільно б'ють російські війська

У Міненерго повідомили, що Росія почала атакувати вузли постачання газу до міст

20 жовтня 2025, 12:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська почали атакувати конкретні об'єкти газопередачі, що забезпечують міста. Це відбувається у рамках зміни тактики ворога. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві заступника міністра енергетики України Миколи Колесника.

Кремль дав нову команду: по чому тепер прицільно б'ють російські війська

РФ завдає ударів по об'єктах газопередачі. Фото: з відкритих джерел

"Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт", — сказав заступник міністра.

За його словами, ці об'єкти не є стратегічними. "Але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на коректний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інше", — додав заступник міністра енергетики.

Колісник повідомив, що зараз посилюється фізичний захист цих об'єктів, який уберігає їх від ворожих атак.

Він заявив, що Україна має намір імпортувати значні обсяги газу.

"Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є мета змістити його імпортом", — сказав чиновник.

Заступник міністра заявив, що "ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що тільки за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються".

Колесник повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку. Це плановий обсяг становив 13,2 млрд кубометрів газу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі заявляли, що російський диктатор Володимир Путін заборонив обстрілювати енергетичні об'єкти на території України. Проте ворожа армія продовжує завдавати таких ударів. Росіяни пояснюють обстріл тим, що ЗСУ нібито ховають цінне озброєння на енергооб'єктах. Саме таку інформацію розповсюджує російський державний пропагандистський ресурс "РІА Новини", повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.




