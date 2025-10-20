Кремль дав нову команду: по чому тепер прицільно б'ють російські війська

Російські загарбницькі війська почали атакувати конкретні об'єкти газопередачі, що забезпечують міста. Це відбувається у рамках зміни тактики ворога. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві заступника міністра енергетики України Миколи Колесника.

РФ завдає ударів по об'єктах газопередачі. Фото: з відкритих джерел

"Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт", — сказав заступник міністра.

За його словами, ці об'єкти не є стратегічними. "Але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на коректний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інше", — додав заступник міністра енергетики.

Колісник повідомив, що зараз посилюється фізичний захист цих об'єктів, який уберігає їх від ворожих атак.

Він заявив, що Україна має намір імпортувати значні обсяги газу.

"Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є мета змістити його імпортом", — сказав чиновник.

Заступник міністра заявив, що "ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що тільки за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються".

Колесник повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку. Це плановий обсяг становив 13,2 млрд кубометрів газу.

