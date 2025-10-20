Кремль дал новую команду: по чему теперь прицельно бьют российские войска

Российские захватнические войска начали атаковать конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города. Это происходит в рамках изменения тактики врага. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении замминистра энергетики Украины Николая Колесника.

РФ наносит удары по объектах газопередачи. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что враг начал атаковать некоторые объекты, называть их не буду, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт", — сказал замминистра.

По его словам, эти объекты не являются стратегическими. "Но все равно враг тестирует эту ситуацию, пытаясь уменьшить мощность транспортировки газа на корректный ключевой объект теплообеспечения или другое", — добавил замминистра энергетики.

Колесник сообщил сейчас усиливается физическая защита этих объектов, который уберегает их от вражеских атак.

Он заявил, Украина намерена импортировать значительные объемы газа.

"Враг нанес удар по добыче. Есть последствия. И вот разницы того, что потеряли, фактически и есть цель сместить его импортом", — сказал чиновник.

Замминистра заявил, что "враг не остановится, и он это подтвердил тем, что только за начало октября мы получили более шести ударов, и они продолжаются".

Колесник сообщил, Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи. Это плановый объем составил 13,2 млрд кубометров газа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле заявляли, что российский диктатор Владимир Путин запретил обстреливать энергетические объекты на территории Украины. Однако вражеская армия продолжает наносить такие удары. Россияне объясняют обстрелы тем, что ВСУ якобы прячут ценное вооружение на энергообъектах. Именно такую информацию распространяет российский государственный пропагандистский ресурс "РИА Новости", сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



