Россия цинично оправдывает удары по энергетике Украины

В Кремле заявляли, что российский диктатор Владимир Путин запретил обстреливать энергетические объекты на территории Украины. Однако вражеская армия продолжает наносить такие удары. Россияне объясняют обстрелы тем, что ВСУ якобы прячут ценное вооружение на энергообъектах. Именно такую информацию распространяет российский государственный пропагандистский ресурс "РИА Новости", сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Центре подчеркнули, что такая информация является выдумкой. Россияне распространяют такие фейки, чтобы оправдать свои удары по энергетическим объектам Украины.

Ранее инспекторы МАГАТЭ проверили все украинские атомные электростанции на наличие военного оборудования. В МАГАТЭ отметили, что никакого вооружения на территории электростанций не нашли. Ответные миссии агентства, как отмечают в Центре, действуют на каждом ядерном объекте Украины с 18 января 2023 года.

"Также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что это уже второй случай, когда организация опровергла российские вбросы относительно "незаконных и очень опасных вещей", якобы происходящих на украинских ядерных объектах", — отмечают в Центре.

Также распространением фейка роспропаганда пытается перекрыть факт милитаризации ЗАЭС оккупантами. В Центре отмечают, что россияне фактически превратили АЭС в военную базу с военными, техникой и боеприпасами. Размещение военной техники и территории атомной станции грубо нарушает принципы ядерной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что происходит в Курской области.



