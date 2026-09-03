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Кремль атакував Захід через заяви Зеленського: заява Путіна

Російський правитель звинуватив партнерів України у мовчанні та заявив, що слова Зеленського нібито ускладнюють дипломатичний процес

3 вересня 2026, 15:48
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія більше не може розглядати власний повітряний простір як безпечний для цивільної авіації. Очільник Кремля використав цю тему для чергової критики України та її західних союзників.

Кремль атакував Захід через заяви Зеленського: заява Путіна

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Російське пропагандистське держагентство ТАСС цитує слова Путіна, який заявив, що українські дії нібито створюють додаткові перешкоди для проведення мирних переговорів.

За його словами, Москва вже стикається з ударами по цивільних торговельних суднах, а тепер, як стверджує російський правитель, пролунали погрози щодо цивільної авіації. Путін назвав такі дії "державним тероризмом" і заявив, що вони начебто негативно впливають на перспективи двостороннього переговорного процесу.

Окремо глава Кремля звернувся до західних держав, які підтримують Київ. Він дорікнув їм тим, що вони нібито не реагують на заяви української сторони.

Путін пішов ще далі, заявивши, що держави, які "відмовчуються" та не звертають уваги на подібні висловлювання, начебто стають співучасниками міжнародного тероризму.

Таким чином, Кремль знову намагається перенести акцент із власних дій на реакцію Заходу та України. При цьому твердження Путіна про "погрози атаками проти цивільних повітряних суден" у наведеному повідомленні подаються саме як його оцінка.

Риторика російського керівництва вкотре демонструє, що Москва використовує тему переговорів як аргумент для тиску на Україну та її партнерів. Цього разу приводом стали слова Зеленського щодо безпеки російського повітряного простору.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін шукає вихід чи готує нову ескалацію: Портников розкрив небезпечні сигнали Кремля.



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