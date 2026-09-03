Путін шукає вихід чи готує нову ескалацію: Портников розкрив небезпечні сигнали Кремля

Заяви російського диктатора Володимира Путіна після саміту Шанхайської організації співпраці у Бішкеку варто розглядати не як послідовний план дій, а як суміш погроз і пошуку виходу із ситуації, у якій опинився російський режим. Таку оцінку дає журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму аналізі виступу російського президента.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Публічна риторика Кремля цього разу виявилася суперечливою. Путін одночасно говорив про можливість мирного врегулювання та заявляв про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці. Він також відкинув ідею швидкого припинення бойових дій на умовах, які не відповідають позиції Москви.

На думку Портникова, саме ця подвійність є ключем до розуміння нинішньої поведінки Кремля. Російський лідер намагається демонструвати впевненість і готовність продовжувати війну, водночас залишаючи відкритими канали, через які можна було б домовлятися про майбутній формат завершення конфлікту.

Окремо Путін заявив, що Росії нібито потрібні "якісь люди в Україні" для обговорення мирного врегулювання. При цьому він продовжив використовувати пропагандистські формулювання щодо української влади.

Ще один сигнал прозвучав у його словах про ситуацію на фронті. Путін заявив про нібито наближення російських військ до околиць Сум і оголосив про захоплення Святогірська. Український Центр протидії дезінформації назвав ці твердження такими, що не відповідають реальній ситуації.

У результаті, як випливає з оцінки Віталія Портникова, Бішкек продемонстрував не силу позиції Кремля, а його прагнення одночасно тиснути, погрожувати та шукати можливість змінити ситуацію на вигідних для себе умовах. Саме ця суперечливість може стати головним сигналом для України та Заходу під час оцінки наступних кроків Москви.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заговорив про повернення відносин із США: Кремль назвав умову для зближення.



