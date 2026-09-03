Путин ищет выход или готовит новую эскалацию: Портников раскрыл опасные сигналы Кремля

Заявления российского диктатора Владимира Путина после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке следует рассматривать не как последовательный план действий, а как смесь угроз и поиск выхода из ситуации, в которой оказался российский режим. Такую оценку дает журналист и публицист Виталий Портников в анализе выступления российского президента.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Публичная риторика Кремля на этот раз оказалась противоречивой. Путин одновременно говорил о возможности мирного урегулирования и заявлял о подготовке новых массированных ударов по украинской энергетике. Он также отверг идею быстрого прекращения боевых действий на условиях, не отвечающих позиции Москвы.

По мнению Портникова, именно эта двойственность является ключом к пониманию нынешнего поведения Кремля. Российский лидер пытается демонстрировать уверенность и готовность продолжать войну, в то же время оставляя открытыми каналы, по которым можно было бы договариваться о будущем формате завершения конфликта.

Отдельно Путин заявил, что России якобы нужны "некие люди в Украине" для обсуждения мирного урегулирования. При этом он продолжил использовать пропагандистские формулировки по отношению к украинской власти.

Еще один сигнал прозвучал в его словах о ситуации на фронте. Путин заявил о якобы приближении российских войск к окрестностям Сум и объявил о захвате Святогорска. Украинский Центр противодействия дезинформации назвал эти утверждения не соответствующими реальной ситуации.

В результате, как следует из оценки Виталия Портникова, Бишкек продемонстрировал не силу позиции Кремля, а его стремление одновременно давить, угрожать и искать возможность изменить ситуацию на выгодных для себя условиях. Именно это противоречие может стать главным сигналом для Украины и Запада при оценке следующих шагов Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заговорил о возвращении отношений с США: Кремль назвал условие для сближения.



