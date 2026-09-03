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Кремль атаковал Запад из-за заявлений Зеленского: заявление Путина

Российский правитель обвинил партнеров Украины в молчании и заявил, что слова Зеленского якобы усложняют дипломатический процесс

3 сентября 2026, 15:48
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия больше не может рассматривать собственное воздушное пространство как безопасное для гражданской авиации. Глава Кремля использовал эту тему для очередной критики Украины и ее западных союзников.

Кремль атаковал Запад из-за заявлений Зеленского: заявление Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российское пропагандистское госагентство ТАСС цитирует слова Путина, заявившего, что украинские действия якобы создают дополнительные препятствия для проведения мирных переговоров.

По его словам, Москва уже сталкивается с ударами по гражданским торговым судам, а теперь, как утверждает российский правитель, раздались угрозы гражданской авиации. Путин назвал такие действия "государственным терроризмом" и заявил, что они вроде бы негативно влияют на перспективы двустороннего переговорного процесса.

Отдельно глава Кремля обратился к западным государствам, поддерживающим Киев. Он упрекнул их в том, что они якобы не реагируют на заявления украинской стороны.

Путин пошел еще дальше, заявив, что "отмалчивающиеся" государства не обращают внимания на подобные высказывания, будто становятся соучастниками международного терроризма.

Таким образом, Кремль снова пытается перенести акцент из своих действий на реакцию Запада и Украины. При этом утверждения Путина об "угроза атаками против гражданских воздушных судов" в приведенном сообщении представляются именно как его оценка.

Риторика российского руководства еще раз демонстрирует, что Москва использует тему переговоров как аргумент для давления на Украину и ее партнеров. На этот раз поводом стали слова Зеленского по поводу безопасности российского воздушного пространства.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин ищет выход или готовит новую эскалацию: Портников раскрыл опасные сигналы Кремля.



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