Кремль анонсував нові масовані атаки по Україні: озвучено несподівану заяву про подальший перебіг війни

Попри чергові заяви російської влади про можливе посилення ударів по Україні, суттєво нових підходів до ведення війни Кремль наразі не має. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

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За словами експерта, погрози Москви не свідчать про появу нової стратегії, а лише повторюють уже знайому тактику, яку Росія застосовує від початку повномасштабного вторгнення.

"По-перше, від них можна очікувати істерики. По-друге, питання ударів — це не питання відповіді. Росіяни робили це й раніше. Це частина їхньої терористичної стратегії", – наголосив Рейтерович.

На його переконання, Кремль опинився у ситуації, коли вже не здатний запропонувати принципово нові інструменти тиску. Саме відсутність ефективних механізмів ескалації, які могли б змінити перебіг бойових дій або змусити Україну до поступок, він називає однією з головних проблем російського керівництва.

"Тому що не можуть запропонувати нічого надзвичайно нового, нічого принципово відмінного від того, що робили раніше. Це головний момент, і він є критичним. Нам потрібно це пережити й не дати їм за допомогою старих, уже апробованих механізмів здобути якусь перевагу. Тоді ситуація надалі може дуже сильно змінитися", – зазначив експерт.

Рейтерович також припустив, що найближчі місяці можуть стати важливими для подальшого розвитку війни. Якщо нинішні тенденції збережуться, Кремль може зіткнутися з необхідністю переглянути свою політику.

"Я згоден із заявами окремих представників нашого військово-політичного керівництва, а також європейців, які кажуть, що кінець літа або початок осені можуть стати переломними. Тоді Путін може усвідомити безперспективність подальших дій. Або його оточення почне підштовхувати його до розуміння цієї безперспективності", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри тиск з боку Кремля, Олександр Лукашенко не поспішає втягувати білоруську армію у повномасштабну війну проти України. Причина полягає не лише у військових ризиках, а й у небезпеці для власної влади. Таку думку висловив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.