Кремль анонсировал новые массированные атаки по Украине: озвучено неожиданное заявление о дальнейшем ходе войны

Несмотря на очередные заявления российских властей о возможном усилении ударов по Украине, существенно новых подходов к ведению войны у Кремля пока нет. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

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По словам эксперта, угрозы Москвы не свидетельствуют о появлении новой стратегии, а лишь повторяют уже знакомую тактику, которую Россия применяет с самого начала полномасштабного вторжения.

"Во-первых, от них можно ждать истерики. Во-вторых, вопрос ударов – это не вопрос ответа. Россияне делали это и раньше. Это часть их террористической стратегии", – подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, Кремль оказался в ситуации, когда уже не способен предложить принципиально новые инструменты давления. Именно отсутствие эффективных механизмов эскалации, которые могли бы изменить ход боевых действий или вынудить Украину на уступки, он называет одной из главных проблем российского руководства.

"Потому что не могут предложить ничего нового, ничего принципиально отличного от того, что делали раньше. Это главный момент, и он критический. Нам нужно это пережить и не дать им с помощью старых, уже апробированных механизмов получить преимущество. Тогда ситуация в дальнейшем может сильно измениться", – отметил эксперт.

Рейтерович также предположил, что в ближайшие месяцы могут стать важными для дальнейшего развития войны. Если нынешние тенденции сохранятся, Кремль может столкнуться с необходимостью пересмотреть свою политику.

Я согласен с заявлениями отдельных представителей нашего военно-политического руководства, а также европейцев, которые говорят, что конец лета или начало осени могут стать переломными. Тогда Путин может понять бесперспективность дальнейших действий. Или его окружение начнет подталкивать его к пониманию этой бесперспективности", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на давление со стороны Кремля, Александр Лукашенко не спешит втягивать белорусскую армию в полномасштабную войну против Украины. Причина не только в военных рисках, но и в опасности для собственной власти. Такое мнение высказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.