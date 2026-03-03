Кращого способу принизити Путіна Зеленський не міг придумати: стало відомо, до чого тут війна в Ірані

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти державам Близького Сходу у боротьбі з іранськими "Шахедами", якщо ті зможуть переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на перемир’я протягом місяця. На думку виконавчого директора Український центр безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, така ініціатива є цілком реальною, зважаючи на унікальний досвід України у протидії дронам-камікадзе.

Експерт зауважив, що країни регіону, які зазнають атак Ірану, тривалий час інвестували у класичні системи протиракетної оборони. Навіть Ізраїль із його багаторівневою системою ППО та лазерними розробками не зміг повністю уникнути влучань. Водночас Україна за роки повномасштабної війни напрацювала практичні рішення з виявлення та знищення безпілотників.

Жмайло підкреслив, що держава готова передавати цей досвід партнерам. Деякі європейські країни, зокрема Німеччина, вже виявляють інтерес до залучення українських ветеранів як інструкторів для підготовки військових.

"Україна зможе надати відповідну підтримку країнам Близького Сходу, які зараз страждають від іранських атак, якщо вони натиснуть на Путіна щодо перемир'я, тоді зможемо вивільнити певну кількість персоналу", – наголосив він.

Аналітик також нагадав досвід 1980-х років, коли під час холодної війни США разом із партнерами вплинули на світові ціни на нафту, що стало серйозним ударом для СРСР. За його словами, енергоресурси залишаються дієвим інструментом політичного тиску. З боку чинної адміністрації президента США Дональда Трампа також лунали сигнали про можливість повторення подібного сценарію, однак це потребує рішучих політичних кроків.

За нинішніх умов загострення на Близькому Сході, вважає Жмайло, відкривається нове "вікно можливостей" для активнішого тиску на Москву, зокрема через енергетичний фактор.

