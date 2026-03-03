Лучшего способа унизить Путина Зеленский не мог придумать: стало известно, при чем здесь война в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь государствам Ближнего Востока в борьбе с иранскими "Шахедами", если смогут убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на перемирие в течение месяца. По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, такая инициатива вполне реальна, учитывая уникальный опыт Украины в противодействии дронам-камикадзе.

Эксперт отметил, что страны региона, подвергающиеся атакам Ирана, долгое время инвестировали в классические системы противоракетной обороны. Даже Израиль с многоуровневой системой ПВО и лазерными разработками не смог полностью избежать попаданий. В то же время, Украина за годы полномасштабной войны наработала практические решения по выявлению и уничтожению беспилотников.

Жмайло подчеркнул, что государство готово передавать этот опыт партнерам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, уже проявляют интерес к привлечению украинских ветеранов как инструкторов по подготовке военных.

"Украина сможет оказать соответствующую поддержку странам Ближнего Востока, которые сейчас страдают иранскими атаками, если они надавят на Путина относительно перемирия, тогда сможем высвободить определенное количество персонала", — подчеркнул он.

Аналитик также напомнил опыт 1980-х годов, когда во время холодной войны США вместе с партнерами повлияли на мировые цены на нефть, что послужило серьезным ударом для СССР. По его словам, энергоресурсы остаются действенным инструментом политического давления. Со стороны действующей администрации президента США Дональда Трампа также звучали сигналы о возможности повторения подобного сценария, однако это требует решительных политических шагов.

В нынешних условиях обострения на Ближнем Востоке, считает Жмайло, открывается новое "окно возможностей" для более активного давления на Москву, в частности из-за энергетического фактора.

