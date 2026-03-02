Небезпечні іранські ракети можуть вдарити по Україні: на Заході оцінили загрозу

Іран володіє балістичними ракетами, здатними становити загрозу не лише для держав Близького Сходу, а й для європейських країн. Особливу увагу аналітиків привертають ракети Khorramshahr, які оснащені надпотужною бойовою частиною вагою до 1800 кг, що робить їх одними з найбільш руйнівних в арсеналі Тегерана.

Фото: з відкритих джерел

За даними Defense Express, Іран уже застосував понад 770 балістичних ракет та понад 900 безпілотників під час атак по Іраку, Кувейту, Бахрейну, Катару, ОАЕ, Саудівській Аравії, Йорданії та Ізраїлю. Крім того, іранські дрони атакували британську військову базу на Кіпрі, що демонструє активне використання далекобійних засобів ураження та зростання інтенсивності ударів.

Серед ключових балістичних систем Ірану називають рідиннопаливні Khorramshahr, Sejjil, Ghadr та Emad. Хоча офіційні характеристики переважно ґрунтуються на заявах Тегерана і можуть бути завищеними, експерти оцінюють їхню дальність у межах 1700–2000 км. Khorramshahr із меншою бойовою частиною потенційно може досягати 3000 км, а інші системи мають бойові частини вагою 750–850 кг.

Це означає, що з північно-західних районів Ірану під загрозою можуть опинитися Греція, Болгарія, Румунія, Україна та Молдова. При максимальних показниках дальності потенційно у зоні ураження можуть опинитися й віддаленіші європейські країни, зокрема Німеччина та Італія.

Втім, експерти наголошують, що кількість ракет такого класу в арсеналі Ірану обмежена. Крім того, у Європі вже розгорнуто елементи американської системи протиракетної оборони, включно з комплексами Aegis Ashore у Румунії, які використовують ракети-перехоплювачі SM-3. У разі загрози можуть залучатися й кораблі США в Середземному морі. Німеччина, своєю чергою, планує використати ізраїльську систему ПРО Arrow 3, що досягла початкової бойової готовності наприкінці 2025 року.

