Опасные иранские ракеты могут ударить по Украине: на Западе оценили угрозу

Иран обладает баллистическими ракетами, способными представлять угрозу не только государствам Ближнего Востока, но и европейским странам. Особое внимание аналитиков привлекают ракеты Khorramshahr, оснащенные сверхмощной боевой частью весом до 1800 кг, что делает их одними из самых разрушительных в арсенале Тегерана.

Фото: из открытых источников

По данным Defense Express, Иран уже применил более 770 баллистических ракет и более 900 беспилотников во время атак по Ираку, Кувейту, Бахрейну, Катару, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Израилю. Кроме того, иранские дроны атаковали британскую военную базу на Кипре, что демонстрирует активное использование дальнобойных средств поражения и увеличения интенсивности ударов.

Среди ключевых баллистических систем Ирана называют жидкотопливные Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad. Хотя официальные характеристики основываются на заявлениях Тегерана и могут быть завышенными, эксперты оценивают их дальность в пределах 1700–2000 км. Khorramshahr с меньшей боевой частью потенциально может достигать 3000 км, а другие системы имеют боевые части весом 750-850 кг.

Это означает, что из северо-западных районов Ирана под угрозой могут оказаться Греция, Болгария, Румыния, Украина и Молдова. При максимальных показателях дальности потенциально в зоне поражения могут оказаться и более отдаленные европейские страны, в том числе Германия и Италия.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что количество ракет такого класса в арсенале Ирана ограничено. Кроме того, в Европе уже развернуты элементы американской системы противоракетной обороны, включая комплексы Aegis Ashore в Румынии, которые используют ракеты-перехватчики SM-3. В случае опасности могут привлекаться и корабли США в Средиземном море. Германия, в свою очередь, планирует использовать израильскую систему ПРО Arrow 3, достигшую начальную боевую готовность в конце 2025 года.

