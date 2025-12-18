Краще розстріл: стало відомо, який наказ Путіна щодо України відмовився виконати Козак

Колишній заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак на другий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну відмовився підкоритися наказу російського диктатора Володимира Путіна вимагати від Києва капітуляції. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times з посиланням на три джерела.

Путін та Козак. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що коли розмова розжарилася, Дмитро Козак сказав президенту, що готовий до арешту або розстрілу за це, повідомляє газета.

ЗМІ зазначає, що перед початком вторгнення Козак підготував для Путіна записку, в якій виклав ймовірні негативні наслідки від вторгнення. Один із співрозмовників, з якими поспілкувалися журналісти та який бачив текст, розповів, що в ній було попередження про можливе вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, яке після вторгнення справді сталося.

На засіданні Ради безпеки 21 лютого 2022 року Козак також виступив у закритій частині і заявив, що українці чинитимуть опір вторгненню, санкції у разі початку війни будуть жорсткими, а геополітичне становище Росії постраждає, пише NYT. Після цього Путін сказав усім, окрім Козака та постійних членів Ради безпеки покинути залу, а потім попросив Козака повторити аргументи, розповіли джерела.

Пізніше Путін відпустив і постійних членів, залишивши лише Козака, котрий ще стояв за трибуною, розповіли джерела. Президент запитав у нього: Що це? і "Чому ви проти цього?". Козак, як розповіли джерела, лишився на своїй позиції.

