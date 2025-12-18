logo

Война с Россией Лучше расстрел: стало известно, какой приказ Путина по Украине отказался выполнить Козак
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучше расстрел: стало известно, какой приказ Путина по Украине отказался выполнить Козак

Экс-замглавы администрации президента Дмитрий Козак довольно резко отреагировал на приказ Путина потребовать капитуляции Украины

18 декабря 2025, 15:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на второй день полномасштабного вторжения российских войск в Украину отказался подчиниться приказу российского диктатора Владимира Путина потребовать от Киева капитуляции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на три источника. 

Лучше расстрел: стало известно, какой приказ Путина по Украине отказался выполнить Козак

Путин и Козак. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что, когда разговор накалился, Дмитрий Козак сказал президенту, что готов к аресту или расстрелу за это, сообщает газета.

СМИ отмечает, перед начало вторжения Козак подготовил для Путина записку, в которой изложил вероятные негативные последствия от вторжения. Один из собеседников, с которыми пообщались журналисты и который видел текст, рассказал, что в ней было предупреждение о возможном вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, которое после вторжения действительно произошло.

На заседании Совбеза 21 февраля 2022 года Козак также выступил в закрытой части и заявил, что украинцы будут сопротивляться вторжению, санкции в случае начала войны будут жесткими, а геополитическое положение России пострадает, пишет NYT. После этого Путин сказал всем, кроме Козака и постоянных членов Совбеза покинуть зал, а затем попросил Козака повторить аргументы, рассказали источники.

Позднее Путин отпустил и постоянных членов, оставив только Козака, который еще стоял за трибуной, рассказали источники. Президент спросил у него: "Что это?" и "Почему вы против этого?". Козак, как рассказали источники, остался на своей позиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее очень влиятельный российский чиновник Дмитрий Козак перед отставкой направил российскому диктатору Путину письмо с резкой критикой войны в Украине.




