Критика войны непозволительна: стало известно, почему на самом деле Путин уволил Козака

Ранее очень влиятельный российский чиновник Дмитрий Козак перед отставкой направил российскому диктатору Путину письмо с резкой критикой войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Агентство".

Сообщается, что перед своим увольнением заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак передал Владимиру Путину два документа – заявление об отставке и личное письмо, в котором резко высказался против полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание со ссылкой на источники.

По данным собеседников, 18 сентября Козак официально попросил освободить его от должности, а в сопроводительном письме изложил свою позицию по войне, используя "жесткие формулировки". После увольнения он стал регулярно выезжать за границу, преимущественно в Израиль. Источники подчеркивают, что поездки связаны не с вопросами безопасности, а с состоянием здоровья. При этом Козак периодически возвращается в Россию.

Журналисты отмечают, Дмитрий Козак – один из наиболее опытных российских государственных управленцев. Уроженец Кировоградской области, он учился в Ленинграде и с начала 1990-х работал вместе с Владимиром Путиным в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В дальнейшем занимал ряд ключевых постов: был министром, вице-премьером и курировал вопросы Донбасса от Кремля.

Накануне вторжения Козак участвовал в заседании Совбеза РФ, где обсуждалось признание оккупированных "Л/ДНР". Несмотря на публичную критику Украины, источники утверждают, что за закрытыми дверями он выступил против начала войны, однако его слова не попали в опубликованную запись. После этого его постепенно отстранили от украинского направления, а затем лишили влияния и в Молдове, и в Абхазии.

К моменту увольнения Козак фактически оставался в администрации без реальных полномочий. Источники отмечают, что он был одним из немногих представителей окружения Путина, кто открыто выступал против вторжения и в 2023–2024 годах продвигал идею прекращения боевых действий и реформирования силовых структур РФ.

