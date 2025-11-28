Критика війни неприпустима: стало відомо, чому насправді Путін звільнив Козака

Раніше дуже впливовий російський чиновник Дмитро Козак перед відставкою надіслав російському диктатору Путіну листа з різкою критикою війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише російське видання "Агентство".

Путін та Козак. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що перед своїм звільненням заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак передав Володимиру Путіну два документи – заяву про відставку та особистий лист, у якому різко висловився проти повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, 18 вересня Козак офіційно попросив звільнити його з посади, а у супровідному листі виклав свою позицію щодо війни, використовуючи "жорсткі формулювання". Після звільнення він регулярно виїжджав за кордон, переважно до Ізраїлю. Джерела наголошують, що поїздки пов'язані не з питаннями безпеки, а зі станом здоров'я. При цьому Козак періодично повертається до Росії.

Журналісти зазначають, Дмитро Козак – один із найдосвідченіших російських державних управлінців. Уродженець Кіровоградської області, він навчався у Ленінграді та з початку 1990-х працював разом із Володимиром Путіним у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Надалі обіймав низку ключових постів: був міністром, віце-прем'єром і займався питаннями Донбасу від Кремля.

Напередодні вторгнення Козак брав участь у засіданні Ради безпеки РФ, де обговорювалося визнання окупованих "Л/ДНР". Незважаючи на публічну критику України, джерела стверджують, що за зачиненими дверима він виступив проти початку війни, проте його слова не потрапили до опублікованого запису. Після цього його поступово відсторонили від українського напрямку, а потім позбавили впливу і в Молдові, і Абхазії.

На момент звільнення Козак фактично залишався в адміністрації без реальних повноважень. Джерела зазначають, що він був одним із небагатьох представників оточення Путіна, хто відкрито виступав проти вторгнення і у 2023–2024 роках просував ідею припинення бойових дій та реформування силових структур РФ.

