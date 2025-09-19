logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Краще б зустрічі Путіна та Трампа не було: що сталося у війні за підсумками переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Краще б зустрічі Путіна та Трампа не було: що сталося у війні за підсумками переговорів

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Росія розширила удари по Україні після саміту на Алясці і на цьому зупинятися не має наміру

19 вересня 2025, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилились. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для CNN зробив секретар РНБО Рустем Умєров.

Краще б зустрічі Путіна та Трампа не було: що сталося у війні за підсумками переговорів

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

При цьому секретар РНБО зазначив, що все вказує на те, що Росія намагатиметься лише нарощувати кількість атак на Україну. Тому ЗСУ потрібно більше систем ППО та дронів-перехоплювачів.

Рустем Умєров подякував союзникам у США та ЄС за фінансування оборони України. Також Умеров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.

"Нам, звичайно, потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак — до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", — підкреслив Умєров.

Під час цього інтерв'ю Рустем Умєров зазначив, що на даному етапі Київ і Москва поки що ведуть переговори лише з гуманітарних питань. Вони стосуються визволення військовополонених. Про завершення війни переговори поставлено на паузу.

На уточнююче питання, чи справді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що зараз йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

"Зараз продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", — зазначив Рустем Умєров.

За словами секретаря РНБО, з іншого боку, європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=2063774894366830&rdid=lMncigNtSX83RIEh
Теги:

Новини

Всі новини