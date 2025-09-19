Краще б зустрічі Путіна та Трампа не було: що сталося у війні за підсумками переговорів

Після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилились. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для CNN зробив секретар РНБО Рустем Умєров.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

При цьому секретар РНБО зазначив, що все вказує на те, що Росія намагатиметься лише нарощувати кількість атак на Україну. Тому ЗСУ потрібно більше систем ППО та дронів-перехоплювачів.

Рустем Умєров подякував союзникам у США та ЄС за фінансування оборони України. Також Умеров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.

"Нам, звичайно, потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак — до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", — підкреслив Умєров.

Під час цього інтерв'ю Рустем Умєров зазначив, що на даному етапі Київ і Москва поки що ведуть переговори лише з гуманітарних питань. Вони стосуються визволення військовополонених. Про завершення війни переговори поставлено на паузу.

На уточнююче питання, чи справді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що зараз йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

"Зараз продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", — зазначив Рустем Умєров.

За словами секретаря РНБО, з іншого боку, європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей.



