Лучше бы встречи Путина и Трампа не было: что произошло в войне по итогам переговоров

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После встречи российского диктатора Владимира Путина на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом атаки на Украину усилились. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для CNN сделал секретарь СНБО Рустем Умеров.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
При этом секретарь СНБО отметил, все указывает на то, что Россия будет пытаться лишь наращивать количество атак на Украину. Поэтому ВСУ требуется больше систем ПВО и дронов-перехватчиков.
Рустем Умеров поблагодарил союзников в США и ЕС за финансирование обороны Украины. Также Умеров напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через программу PURL.
В ходе этого же интервью Рустем Умеров отметил, что на данном этапе Киев и Москва пока что ведут переговоры только по гуманитарным вопросам. Они касаются освобождения военнопленных. О завершении войны переговоры поставлены на паузу.
На уточняющий вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных.
По словам секретаря СНБО, с другой стороны, европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.