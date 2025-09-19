Лучше бы встречи Путина и Трампа не было: что произошло в войне по итогам переговоров

После встречи российского диктатора Владимира Путина на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом атаки на Украину усилились. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для CNN сделал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

При этом секретарь СНБО отметил, все указывает на то, что Россия будет пытаться лишь наращивать количество атак на Украину. Поэтому ВСУ требуется больше систем ПВО и дронов-перехватчиков.

Рустем Умеров поблагодарил союзников в США и ЕС за финансирование обороны Украины. Также Умеров напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через программу PURL.

"Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак — до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", — подчеркнул Умеров.

В ходе этого же интервью Рустем Умеров отметил, что на данном этапе Киев и Москва пока что ведут переговоры только по гуманитарным вопросам. Они касаются освобождения военнопленных. О завершении войны переговоры поставлены на паузу.

На уточняющий вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", — отметил Рустем Умеров.

По словам секретаря СНБО, с другой стороны, европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.



