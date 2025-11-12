Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ: чи реально РФ незабаром захопити ці міста

Обговорюючи просування російських загарбників у Покровську та Мирнограді, на Заході називають три ключові міста Донбасу, за які незабаром можуть розвернутися бої. Мова про Краматорськ, Костянтинівку та Слов'янськ. Чи реально незабаром ворогові захопити ці міста? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, проаналізувавши думки експертів.

Без посилення українських оборонних рубежів нам буде складно зупинити ворога

Військовий експерт, екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов повідомив в ефірі каналу "Суспильне", що восени російські окупанти намагаються реалізувати на фронті хоч щось із того, чого не вдалося досягти під час літньої наступальної кампанії. Спроби атакувати Костянтинівку є свідченням цього.

Експерт нагадав, що ключова мета російських загарбників – повна окупація всієї Донеччини. Відповідно – встановлення контролю над Слов'янськом, Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою для загарбників є вкрай важливим.

Селезньов нагадав, що російські окупанти під час літньої наступальної кампанії сподівалися сформувати три ударні плацдарми, зокрема, у напрямку від Лимана, Часового Яру та Торецька для подальшого наступу на ці чотири населені пункти.

"Не вийшло у ворога під час літньої наступальної кампанії. Відповідно, протягом цієї осені ворог намагається надолужити хоча б частину з того, що не вдалося реалізувати. Бої в районі Костянтинівки — є провісником масштабних бурхливих подій, пов'язаних із боями у міській забудові", — наголосив Селезньов.

На його переконання, без посилення українських оборонних рубежів та позицій, зокрема – засобами фортифікації, говорити про стійку оборону цього населеного пункту буде вкрай важко, бо завдяки тактиці інфільтрації ворог досягає результатів. Також даються взнаки спроби ворога перерізати головні логістичні артерії та маршрути Сил оборони України.

Бойові дії за Костянтинівку відбуваються навіть не в районі оборони міста

Військовий експерт та аналітик Іван Тимочко заявив в інтерв'ю телеканалу "Київ24", що у Кремлі натякали на наміри захопити Костянтинівку на Донеччині ще до кінця зими 2025 року. Військово-політичне командування Росії не здатне реалізувати заплановані наступальні операції під час війни в Україні.

"Російські генерали прогнозували, що Костянтинівку окупують до кінця зими 2025 року. Але бойові дії навіть не наблизилися до міста", — наголосив експерт.

За його словами, реальна ситуація на фронті кардинально відрізняється від заяв російського командування: бої точаться навіть не на підступах до Костянтинівки.

"Сьогодні бойові дії за Костянтинівку відбуваються навіть не у районі оборони міста. Вони значно далі", – сказав Іван Тимочко.

Експерт підкреслив, що такі провальні прогнози Кремля свідчать про зростаючі проблеми в армії РФ.

