Краматорск, Константиновка, Славянск: реально ли РФ вскоре захватить эти города

Обсуждая продвижение российских захватчиков в Покровске и Мирнограде, на Западе называют три ключевых города Донбасса, за которые вскоре могут развернуться бои. Речь о Краматорске, Константиновке и Славянске. Реально ли вскоре врагу захватить эти города? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Без усиления украинских оборонительных рубежей нам будет сложно остановить врага

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев сообщил в эфире канала "Суспильне", что этой осенью российские оккупанты пытаются реализовать на фронте хоть что-то из того, чего не удалось достичь во время летней наступательной кампании. Попытки атаковать Константиновку являются тому свидетельством.

Эксперт напомнил, что ключевая цель российских захватчиков — полная оккупация всей Донетчины. Соответственно – установление контроля над Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой для захватчиков является крайне важным.

Селезнев напомнил, что российские оккупанты во время летней наступательной кампании надеялись сформировать три ударных плацдарма, в частности, в направлении от Лимана, Часового Яра и Торецка для дальнейшего наступления на эти четыре населенных пункта.

"Не получилось у врага во время летней наступательной кампании. Соответственно, в течение этой осени враг пытается наверстать хотя бы часть из того, что не удалось реализовать. Бои в районе Константиновки — является предвестником масштабных бурных событий, связанных с боями в городской застройке", — подчеркнул Селезнев.

По его убеждению, без усиления украинских оборонительных рубежей и позиций, в частности — средствами фортификации, говорить об устойчивой обороне этого населенного пункта будет крайне трудно, потому что благодаря тактике инфильтрации враг достигает результатов. Также сказываются попытки врага перерезать главные логистические артерии и маршруты Сил обороны Украины.

Боевые действия за Константиновку происходят даже не в районе обороны города

Военный эксперт и аналитик Иван Тимочко заявил в интервью телеканалу "Киев24", что в Кремле намекали на намерениях захватить Константиновку в Донецкой области еще до конца зимы 2025 года. Военно-политическое командование России не способно реализовать запланированные наступательные операции во время войны в Украине.

"Российские генералы прогнозировали, что Константиновку оккупируют до конца зимы 2025 года. Но боевые действия даже не приблизились к городу", — отметил эксперт.

По его словам, реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений российского командования: бои идут даже не на подступах к Константиновке.

"Сегодня боевые действия за Константиновку происходят даже не в районе обороны города. Они значительно дальше", — сказал Иван Тимочко.

Эксперт подчеркнул, что такие провальные прогнозы Кремля свидетельствуют о растущих проблемах в армии РФ.

