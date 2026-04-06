Війна з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Країна шокована: Україна вдарила по енергетиці Росії

Україна вдарила по стратегічних цілях рф — уражено нафтовий термінал у Новоросійську та військовий літак у Криму

6 квітня 2026, 19:00
Ткачова Марія

У ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів на території росії та тимчасово окупованого Криму в межах стратегії послаблення військово-економічного потенціалу противника.

Український удар по енергетиці Росії

Однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Шесхарис", розташований у Новоросійську Краснодарського краю. За наявною інформацією, зафіксовано прямі влучання по інфраструктурі об’єкта, після чого на його території спалахнула масштабна пожежа.

Цей термінал є важливим елементом російської нафтоналивної системи, яка забезпечує транспортування та експорт енергоресурсів. Ураження таких об’єктів безпосередньо впливає на економічні можливості країни-агресора та її здатність фінансувати війну.

Крім того, українські сили підтвердили ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Наразі ступінь пошкоджень повітряного судна уточнюється.

Експерти зазначають, що подібні операції є частиною системної кампанії України, спрямованої на зниження бойового потенціалу російської армії та ускладнення її логістики. Удари по енергетичній інфраструктурі та військовій техніці одночасно послаблюють як економічну, так і військову складову противника.

Сили оборони України підкреслюють, що й надалі продовжуватимуть подібні дії для зниження наступальних можливостей росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська оборонна компанія наблизилася до створення двох надзвукових балістичних ракет, одна з яких потенційно здатна уражати цілі на території росії, включно з Москвою. Про це повідомляє Reuters.
Йдеться, зокрема, про ракету FP-9, яка має значно більшу потужність у порівнянні з попередніми розробками. За попередніми характеристиками, вона здатна нести бойову частину вагою до 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів. Наразі проєкт перебуває на стадії підготовки до випробувань. Розробники зазначають, що у разі успішного завершення цього етапу Україна отримає принципово новий інструмент стримування.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/36980
