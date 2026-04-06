Країна шокована: Україна вдарила по енергетиці Росії

Ткачова Марія
У ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів на території росії та тимчасово окупованого Криму в межах стратегії послаблення військово-економічного потенціалу противника.
Український удар по енергетиці Росії
Однією з ключових цілей став нафтовий термінал "Шесхарис", розташований у Новоросійську Краснодарського краю. За наявною інформацією, зафіксовано прямі влучання по інфраструктурі об’єкта, після чого на його території спалахнула масштабна пожежа.
Цей термінал є важливим елементом російської нафтоналивної системи, яка забезпечує транспортування та експорт енергоресурсів. Ураження таких об’єктів безпосередньо впливає на економічні можливості країни-агресора та її здатність фінансувати війну.
Крім того, українські сили підтвердили ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Наразі ступінь пошкоджень повітряного судна уточнюється.
Експерти зазначають, що подібні операції є частиною системної кампанії України, спрямованої на зниження бойового потенціалу російської армії та ускладнення її логістики. Удари по енергетичній інфраструктурі та військовій техніці одночасно послаблюють як економічну, так і військову складову противника.
Сили оборони України підкреслюють, що й надалі продовжуватимуть подібні дії для зниження наступальних можливостей росії.