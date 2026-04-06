Страна в шоке: Украина ударила по энергетике России

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и временно оккупированного Крыма в рамках стратегии ослабления военно-экономического потенциала противника.

Украинский удар по энергетике России

Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Шесхарис", расположенный в Новороссийске Краснодарского края. По имеющейся информации, зафиксированы прямые попадания по инфраструктуре объекта, после чего на его территории вспыхнул масштабный пожар.

Этот терминал является важным элементом российской нефтеналивной системы, обеспечивающей транспортировку и экспорт энергоресурсов. Поражение таких объектов оказывает непосредственное влияние на экономические возможности страны-агрессора и ее способность финансировать войну.

Кроме того, украинские силы подтвердили поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи на территории временно оккупированного Крыма. В настоящее время степень повреждений воздушного судна уточняется.

Эксперты отмечают, что подобные операции являются частью системной кампании Украины, направленной на снижение боевого потенциала российской армии и усложнение ее логистики. Удары по энергетической инфраструктуре и военной технике одновременно ослабляют как экономическую, так и военную составляющую противника.

Силы обороны Украины подчеркивают, что и дальше будут продолжать подобные действия для снижения наступательных возможностей России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская оборонная компания приблизилась к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет, одна из которых потенциально способна поражать цели на территории России, включая Москву. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет, в частности, о ракете FP-9, которая имеет гораздо большую мощность по сравнению с предыдущими разработками. По предварительным характеристикам она способна нести боевую часть весом до 800 килограммов на расстояние до 850 километров. В настоящее время проект находится на стадии подготовки к испытаниям. Разработчики отмечают, что в случае успешного завершения этого этапа, Украина получит принципиально новый инструмент сдерживания.

