Страна в шоке: Украина ударила по энергетике России

Ткачова Марія
В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и временно оккупированного Крыма в рамках стратегии ослабления военно-экономического потенциала противника.
Украинский удар по энергетике России
Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Шесхарис", расположенный в Новороссийске Краснодарского края. По имеющейся информации, зафиксированы прямые попадания по инфраструктуре объекта, после чего на его территории вспыхнул масштабный пожар.
Этот терминал является важным элементом российской нефтеналивной системы, обеспечивающей транспортировку и экспорт энергоресурсов. Поражение таких объектов оказывает непосредственное влияние на экономические возможности страны-агрессора и ее способность финансировать войну.
Кроме того, украинские силы подтвердили поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи на территории временно оккупированного Крыма. В настоящее время степень повреждений воздушного судна уточняется.
Эксперты отмечают, что подобные операции являются частью системной кампании Украины, направленной на снижение боевого потенциала российской армии и усложнение ее логистики. Удары по энергетической инфраструктуре и военной технике одновременно ослабляют как экономическую, так и военную составляющую противника.
Силы обороны Украины подчеркивают, что и дальше будут продолжать подобные действия для снижения наступательных возможностей России.