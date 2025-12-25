Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія приєдналася до НАТО, суттєво збільшила витрати на оборону та регулярно проводить масштабні військові навчання, зокрема в складних кліматичних умовах.

Країна НАТО біля кордонів з Росією готується до війни

Фінська прикордонна служба в Лапландії посилила підготовку призовників на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією. Відповідне відео опублікувало видання CNN. Прикордонники інтенсивно готують новобранців у найпівнічнішій частині Європейського Союзу, поблизу фінсько-російського кордону. Навчання відбуваються приблизно за 40 км від кордону з РФ. Також повідомляється, що Росія нарощує військові бази по інший бік кордону.

У Фінляндії зазначають, що стежать за розвитком ситуації та готуються до можливих сценаріїв.

На кадрах показані навчання в арктичних умовах: пересування снігом, патрулювання лісистої місцевості та дії прикордонників у разі збройного вторгнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за словами президента України Володимира Зеленського, Служба зовнішньої розвідки України здобула більше деталей щодо розміщення російського озброєння "Орєшнік" у Білорусі. Цю інформацію нададуть партнерам, щоб вони враховували її у своїх захисних кроках.

"Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", – наголосив Зеленський.