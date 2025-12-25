Страна НАТО возле границ с Россией готовится к войне

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия присоединилась к НАТО, существенно увеличила расходы на оборону и регулярно проводит масштабные военные учения, в частности, в сложных климатических условиях.

Страна НАТО у границ с Россией готовится к войне

Финская пограничная служба в Лапландии усилила подготовку призывников на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Соответствующее видео опубликовало издание CNN. Пограничники интенсивно готовят новобранцев в самой северной части Европейского Союза, вблизи финско-российской границы. Учения проходят примерно в 40 км от границы с РФ. Также сообщается, что Россия наращивает военные базы по другую сторону границы.

В Финляндии отмечают, что следят за развитием ситуации и готовятся к возможным сценариям.

На кадрах показаны обучение в арктических условиях: передвижение по снегу, патрулирование лесистой местности и действия пограничников в случае вооруженного вторжения.

