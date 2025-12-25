logo

BTC/USD

87522

ETH/USD

2928.07

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страна НАТО возле границ с Россией готовится к войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна НАТО возле границ с Россией готовится к войне

Пограничники в Финляндии готовятся к войне с Россией

25 декабря 2025, 10:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия присоединилась к НАТО, существенно увеличила расходы на оборону и регулярно проводит масштабные военные учения, в частности, в сложных климатических условиях.

Страна НАТО возле границ с Россией готовится к войне

Страна НАТО у границ с Россией готовится к войне

Финская пограничная служба в Лапландии усилила подготовку призывников на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Соответствующее видео опубликовало издание CNN. Пограничники интенсивно готовят новобранцев в самой северной части Европейского Союза, вблизи финско-российской границы. Учения проходят примерно в 40 км от границы с РФ. Также сообщается, что Россия наращивает военные базы по другую сторону границы.

В Финляндии отмечают, что следят за развитием ситуации и готовятся к возможным сценариям.

На кадрах показаны обучение в арктических условиях: передвижение по снегу, патрулирование лесистой местности и действия пограничников в случае вооруженного вторжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Служба внешней разведки Украины получила больше деталей по размещению российского вооружения "Орешник" в Беларуси. Эта информация будет предоставлена партнерам, чтобы они учитывали ее в своих защитных шагах.

"Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", – подчеркнул Зеленский.                                                                                                                                                                                                                              



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости