Країна ЄС зробила категоричну заяву у відповідь на ракетний терор Путіна: до чого готуватися Україні

Іспанія підтвердила намір продовжувати постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес.

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За словами глави іспанської дипломатії, Мадрид уже тривалий час допомагає Україні боєприпасами для протиповітряної оборони і не планує згортати цю підтримку. Відповідна заява пролунала на тлі гострої потреби України в додаткових засобах для перехоплення російських повітряних цілей.

"Ми робимо це вже давно і продовжимо це робити", — наголосив Альбарес/

Іспанський міністр також підтвердив подальше нарощування відповідних поставок. Крім того, він нагадав про участь Мадрида в новій міжнародній коаліції, метою якої є посилення оборонних можливостей України. Іспанія стала одним із засновників цієї ініціативи.

Питання забезпечення України ракетами-перехоплювачами залишається особливо актуальним на тлі регулярних російських ракетних і дронових атак. Українська влада неодноразово закликала партнерів збільшити постачання засобів ППО та боєприпасів до них.

Комплекси Patriot мають особливе значення для української протиповітряної оборони, оскільки здатні протидіяти низці складних повітряних загроз. Тому регулярне поповнення запасів ракет-перехоплювачів є одним із ключових питань для підтримання ефективності систем ППО.



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