logo

BTC/USD

80983

ETH/USD

2508.8

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страна ЕС сделала категорическое заявление в ответ на ракетный террор Путина: к чему готовиться Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна ЕС сделала категорическое заявление в ответ на ракетный террор Путина: к чему готовиться Украине

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид продолжит поставлять Украине ракеты-перехватчики для усиления противовоздушной обороны

4 сентября 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Испания подтвердила намерение продолжать поставку Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

Страна ЕС сделала категорическое заявление в ответ на ракетный террор Путина: к чему готовиться Украине

Фото: из открытых источников

По словам главы испанской дипломатии, Мадрид уже долгое время помогает Украине боеприпасами для противовоздушной обороны и не планирует сворачивать эту поддержку. Соответствующее заявление прозвучало на фоне острой необходимости Украины в дополнительных средствах для перехвата российских воздушных целей.

"Мы делаем это уже давно и продолжим это делать", — подчеркнул Альбарес.

Испанский министр также подтвердил дальнейшее наращивание соответствующих поставок. Кроме того, он напомнил об участии Мадрида в новой международной коалиции, целью которой является укрепление оборонных возможностей Украины. Испания стала одним из основателей этой инициативы.

Вопрос обеспечения Украины ракетами-перехватчиками остается особенно актуальным на фоне регулярных российских ракетных и дроновых атак. Украинские власти неоднократно призывали партнеров увеличить поставки средств ПВО и боеприпасов к ним.

Комплексы Patriot имеют особое значение для украинской противовоздушной обороны, поскольку способны противодействовать ряду сложных воздушных угроз. Поэтому регулярное пополнение запасов ракет-перехватчиков является одним из ключевых вопросов поддержки эффективности систем ПВО.

Портал "Комментарии" уже писал , что предупреждение американской разведки о сложной зиме и возможных ударах России по украинской энергетике может быть не просто информированием о рисках, а одним из факторов, которые Киеву придется учитывать при принятии стратегических решений. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Вигиринский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости