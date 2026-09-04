Страна ЕС сделала категорическое заявление в ответ на ракетный террор Путина: к чему готовиться Украине

Испания подтвердила намерение продолжать поставку Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

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По словам главы испанской дипломатии, Мадрид уже долгое время помогает Украине боеприпасами для противовоздушной обороны и не планирует сворачивать эту поддержку. Соответствующее заявление прозвучало на фоне острой необходимости Украины в дополнительных средствах для перехвата российских воздушных целей.

"Мы делаем это уже давно и продолжим это делать", — подчеркнул Альбарес.

Испанский министр также подтвердил дальнейшее наращивание соответствующих поставок. Кроме того, он напомнил об участии Мадрида в новой международной коалиции, целью которой является укрепление оборонных возможностей Украины. Испания стала одним из основателей этой инициативы.

Вопрос обеспечения Украины ракетами-перехватчиками остается особенно актуальным на фоне регулярных российских ракетных и дроновых атак. Украинские власти неоднократно призывали партнеров увеличить поставки средств ПВО и боеприпасов к ним.

Комплексы Patriot имеют особое значение для украинской противовоздушной обороны, поскольку способны противодействовать ряду сложных воздушных угроз. Поэтому регулярное пополнение запасов ракет-перехватчиков является одним из ключевых вопросов поддержки эффективности систем ПВО.



Портал "Комментарии" уже писал , что предупреждение американской разведки о сложной зиме и возможных ударах России по украинской энергетике может быть не просто информированием о рисках, а одним из факторов, которые Киеву придется учитывать при принятии стратегических решений. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Вигиринский.