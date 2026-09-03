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Не просто попередження про ризики: розкрито несподіваний сигнал Києву США щодо катастрофи від Путіна

Політичний аналітик Андрій Вігірінський вважає, що прогнози американської розвідки щодо ударів по енергетиці можуть стати одним із факторів при ухваленні Україною стратегічних рішень щодо війни та переговорів

3 вересня 2026, 14:50
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Клименко Елена








Попередження американської розвідки про складну зиму та можливі удари Росії по українській енергетиці може бути не просто інформуванням про ризики, а одним із факторів, який Києву доведеться враховувати під час ухвалення стратегічних рішень. Таку думку висловив політичний аналітик Андрій Вігірінський.

Не просто попередження про ризики: розкрито несподіваний сигнал Києву США щодо катастрофи від Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, сама інформація про можливі російські атаки не дає відповіді на головне питання — як Україні уникнути їхніх наслідків. Попередження має сенс лише тоді, коли воно допомагає формувати бачення подальшого розвитку війни. 

"Вас поінформували: попереджений — значить озброєний. І от що тепер із цим робити? А нічого. Вам просто малюють перспективу", — зазначив Вігірінський.Аналітик пояснив, що під час ухвалення рішень про продовження бойових дій, можливі переговори чи компроміси керівництво країни має оцінювати, якою буде ситуація через кілька місяців. Якщо можливості України зростатимуть, це одна логіка дій. Якщо ж прогнози свідчать про погіршення позицій — це також стає фактором для розрахунків. Американська розвідка говорить, що краще в оглядній перспективі не буде. Це фактор або аргумент у складній конструкції при прийнятті стратегічних рішень щодо дипломатії, переговорів і миру", — заявив експерт.

Вігірінський звернув увагу, що разом із негативними прогнозами Вашингтон не обов'язково пропонує Україні ресурси, які могли б повністю нейтралізувати загрозу. 

"Вони не кажуть: ми це знаємо і даємо вам ще 500 Patriot. Вони просто говорять: буде погано. А далі з цією інформацією робіть що хочете — йдіть на переговори або не йдіть", — пояснив аналітик. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай має достатньо важелів, щоб змусити Росію призупинити війну проти України, однак Пекін навряд чи зробить це без вигоди для себе. Таку думку висловив польський експерт і колишній урядовець Пьотр Кульпа, коментуючи можливі домовленості між США та Китаєм. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rBri0NzjzRc
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