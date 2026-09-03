Не просто предупреждение о рисках: раскрыт неожиданный сигнал Киеву США по поводу катастрофы от Путина



















Предупреждение американской разведки о сложной зиме и возможных ударах России по украинской энергетике может быть не просто информированием о рисках, а одним из факторов, которые Киеву придется учитывать при принятии стратегических решений. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Вигиринский.

Фото: из открытых источников

По его словам, сама информация о возможных российских атаках не дает ответа на главный вопрос — как Украине избежать их последствий. Предупреждение имеет смысл только тогда, когда оно помогает формировать видение дальнейшего развития войны.

"Вас проинформировали: предупрежден — значит вооружен. И вот что теперь с этим делать? А ничего. Вам просто рисуют перспективу", — отметил Вигиринский. Аналитик пояснил, что при принятии решений о продолжении боевых действий возможные переговоры или компромиссы руководство страны должно оценивать, какой будет ситуация через несколько месяцев. Если возможности Украины будут расти, это одна логика действий. Если же прогнозы свидетельствуют об ухудшении позиций, это также становится фактором для расчетов. Американская разведка говорит, что лучше в обозримой перспективе не будет. Это фактор или аргумент в сложной конструкции при принятии стратегических решений по дипломатии, переговорам и миру", — заявил эксперт.

Вигиринский обратил внимание, что вместе с негативными прогнозами Вашингтон не обязательно предлагает Украине ресурсы, которые могли бы полностью нейтрализовать угрозу.

"Они не говорят: мы это знаем и даем вам еще 500 Patriot. Они просто говорят: будет плохо. А дальше с этой информацией делайте что хотите — уходите на переговоры или не уходите", — пояснил аналитик.

Портал "Комментарии" уже писал , что Китай имеет достаточно рычагов, чтобы заставить Россию приостановить войну против Украины, однако Пекин вряд ли сделает это без выгоды для себя. Такое мнение высказал польский эксперт и бывший чиновник Петр Кульпа, комментируя возможные договоренности между США и Китаем.