Країна ЄС здивувала відповіддю на страшні удари балістикою по Києву: деталі

Уряд Норвегії оголосив про новий пакет підтримки України, спрямований на посилення протиповітряної оборони. На закупівлю ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot Осло виділить 3 млрд норвезьких крон, що становить приблизно 268 млн євро.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в норвезькому уряді, фінансування стане частиною міжнародної ініціативи PURL. У межах цієї програми Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо у виробника в США, щоб забезпечити довгострокове поповнення запасів систем Patriot.

Водночас в Осло наголошують, що виробництво окремих типів ракет займає значний час. Саме тому країна планує паралельно закуповувати необхідні боєприпаси у держав, які вже мають їх на своїх складах. Такий підхід дозволить значно швидше передати ракети Україні та посилити її можливості із захисту повітряного простору.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підкреслив, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи. За його словами, українські сили ППО щодня відбивають масовані атаки Росії, захищаючи міста, цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Він зазначив, що українські військові демонструють високу ефективність у перехопленні дронів-камікадзе та крилатих ракет. Проте для боротьби з балістичними ракетами країні потрібні додаткові ресурси, насамперед сучасні ракети для комплексів Patriot, які залишаються одним із найефективніших засобів протиракетної оборони.

Як вже писали "Коментарі", візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Китаю свідчить про активізацію діалогу між Києвом і Пекіном, однак робити висновки про суттєву зміну позиції китайської влади поки що передчасно. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, оцінюючи перспективи участі КНР у мирному врегулюванні війни Росії проти України.