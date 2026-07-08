Страна ЕС удивила ответом на страшные удары баллистики по Киеву: детали

Правительство Норвегии объявило о новом пакете поддержки Украины, направленном на усиление противовоздушной обороны. На закупку ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Осло выделит 3 млрд. норвежских крон, что составляет примерно 268 млн. евро.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Как сообщили в норвежском правительстве, финансирование станет частью международной инициативы PURL. В рамках этой программы Норвегия будет вместе с Данией, Германией и Канадой заказывать новые ракеты непосредственно у производителя в США, чтобы обеспечить долгосрочное пополнение запасов систем Patriot.

В то же время в Осло отмечают, что производство отдельных типов ракет занимает значительное время. Именно поэтому страна планирует параллельно закупать необходимые боеприпасы у государств, уже имеющих их на своих складах. Такой подход позволит намного быстрее передать ракеты Украине и усилить ее возможности защиты воздушного пространства.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы. По его словам, украинские силы ПВО каждый день отражают массированные атаки России, защищая города, гражданское население и критическую инфраструктуру.

Он отметил, что украинские военные демонстрируют высокую эффективность в перехвате дронов-камикадзе и крылатых ракет. Однако для борьбы с баллистическими ракетами стране нужны дополнительные ресурсы, прежде всего, современные ракеты для комплексов Patriot, которые остаются одним из самых эффективных средств противоракетной обороны.

Как уже писали "Комментарии", визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Китай свидетельствует об активизации диалога между Киевом и Пекином, однако делать выводы о существенном изменении позиции китайских властей пока преждевременно. Такое мнение выразил политолог Валерий Клочок, оценивая перспективы участия КНР в мирном урегулировании войны России против Украины.