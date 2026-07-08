Китай входить у переговори щодо війни в Україні, але є велика загроза: озвучено тривожну заяву

Візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Китаю свідчить про активізацію діалогу між Києвом і Пекіном, однак робити висновки про суттєву зміну позиції китайської влади поки що передчасно. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, оцінюючи перспективи участі КНР у мирному врегулюванні війни Росії проти України.

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На його переконання, сам факт проведення переговорів на високому рівні є позитивним сигналом, адже Китай залишається одним із ключових глобальних гравців. Проте говорити про реальне зближення двох держав або зміну політики Пекіна наразі немає підстав.

"Пишуть про те, що змінюються відносини, риторика, зближення між Україною та Китаєм. Але я поки що за цим нічого не бачу", – наголосив Клочок.

Під час зустрічі з главою МЗС КНР Ван Ї український міністр закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучитися до досягнення справедливого миру. Водночас, як зазначає експерт, китайська сторона традиційно заявляє про підтримку мирного врегулювання, однак поки що це не супроводжується конкретними практичними кроками.

"Китай постійно говорить: ми за мир, але з урахуванням ситуації. Поки що це більше слова, ніж реальні зміни", – пояснив політолог.

Клочок не виключає, що Китай поступово може активніше включатися у дипломатичний процес. На його думку, одним із можливих сигналів стане майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном, яка, за попередньою інформацією, може відбутися восени.

"Чи означає це, що Китай входить у переговорний процес? Так, поступово входить. Можливо, саме зараз для цього складаються відповідні умови", – сказав експерт.

Водночас політолог закликав не повторювати помилки минулого. Він нагадав, що попередній візит тодішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю не став поштовхом для помітного розвитку українсько-китайських відносин.

Портал "Коментарі" вже писав, що командир полку безпілотних систем Юрій Федоренко вважає, що Україні не варто розраховувати на завершення війни вже восени 2026 року. За його словами, попереду країну чекає дуже складний осінньо-зимовий період, а реальні передумови для укладення мирної угоди можуть з'явитися лише у другій половині 2027 року.