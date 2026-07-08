Китай входит в переговоры о войне в Украине, но есть большая угроза: озвучено тревожное заявление

Визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Китай свидетельствует об активизации диалога между Киевом и Пекином, однако делать выводы о существенном изменении позиции китайских властей пока преждевременно. Такое мнение выразил политолог Валерий Клочок, оценивая перспективы участия КНР в мирном урегулировании войны России против Украины.

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По его мнению, сам факт проведения переговоров на высоком уровне является положительным сигналом, ведь Китай остается одним из ключевых глобальных игроков. Однако говорить о реальном сближении двух государств или изменении политики Пекина пока нет оснований.

"Пишут о том, что меняются отношения, риторика, сближение между Украиной и Китаем. Но я пока за этим ничего не вижу", – подчеркнул Клочок.

Во время встречи с главой МИД КНР Ван Е украинский министр призвал Пекин поддержать прекращение огня и активнее приобщиться к достижению справедливого мира. В то же время, как отмечает эксперт, китайская сторона традиционно заявляет о поддержке мирного урегулирования, однако это пока не сопровождается конкретными практическими шагами.

Китай постоянно говорит: мы за мир, но с учетом ситуации. Пока это больше слова, чем реальные изменения", – объяснил политолог.

Клочок не исключает, что Китай постепенно может активнее включаться в дипломатический процесс. По его мнению, одним из возможных сигналов станет предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, которая, по предварительной информации, может состояться осенью.

"Означает ли это, что Китай входит в переговорный процесс? Да, постепенно входит. Возможно, именно сейчас для этого складываются условия", – сказал эксперт.

В то же время, политолог призвал не повторять ошибки прошлого. Он напомнил, что предыдущий визит тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай не стал толчком для заметного развития украино-китайских отношений.

Портал "Комментарии" уже писал, что командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко считает, что Украине не стоит рассчитывать на завершение войны уже осенью 2026 года. По его словам, впереди страну предстоит очень сложный осенне-зимний период, а реальные предпосылки для заключения мирного соглашения могут появиться только во второй половине 2027 года.