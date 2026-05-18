Країна ЄЄ звинуватила Україну через атаку дронів: деталі гучного скандалу

Увечері 17 травня в Утенському районі Литви зафіксовано падіння військового безпілотника. Уламки апарата були виявлені неподалік села Самана, яке фактично є нежилим. Інцидент одразу привернув увагу місцевих служб безпеки та екстрених структур.

Після виявлення місця падіння територію було оточено, а протягом усієї ночі там чергували правоохоронці. До роботи також залучили саперів, які перевіряли можливу наявність вибухових елементів та забезпечували безпеку району. Рятувальні та технічні служби діяли в режимі підвищеної готовності.

Зранку 18 травня пошукові роботи та огляд місця інциденту були продовжені. Фахівці Національного центру управління кризами Литви заявили, що головним завданням є встановлення точного типу безпілотника, його маршруту польоту, а також того, як саме він опинився в повітряному просторі країни.

За попередніми оцінками литовських експертів, імовірно йдеться про український дрон, однак офіційні структури наголошують, що остаточні висновки будуть зроблені лише після технічного аналізу уламків. Розглядаються різні версії модифікації апарата та його можливого призначення.

Окремо фахівці підкреслюють, що вибухових речовин на місці падіння поки не виявлено. Є припущення, що безпілотник міг бути неозброєним або ж бойова частина була відсутня.

Литовська сторона також аналізує траєкторію польоту та можливі прогалини в системах радіолокаційного контролю, які могли дозволити дрону непомітно перетнути кордон. Це питання розглядається як важливе для посилення безпеки повітряного простору.

"Коментарі" вже писали, що у ніч проти 18 травня російські військові завдали удару безпілотником типу "Шахед" по цивільному торговельному судну, яке ходило під прапором Китаю. Інцидент стався у територіальних водах України, що викликало додаткову увагу до обставин атаки та її можливих наслідків.