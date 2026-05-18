Страна ЕЕ обвинила Украину из-за атаки дронов: детали громкого скандала

Вечером 17 мая в Утенском районе Литвы зафиксировано падение военного беспилотника. Обломки аппарата были обнаружены неподалеку от села Самана, которое фактически необитаемо. Инцидент сразу привлек внимание местных служб безопасности и экстренных структур.

После обнаружения места падения территория была окружена, а в течение всей ночи там дежурили правоохранители. К работе также привлекли саперов, проверявших возможное наличие взрывчатых элементов и обеспечивающих безопасность района. Спасательные и технические службы действовали в режиме повышенной готовности.

Утром 18 мая поисковые работы и досмотр места инцидента были продолжены. Специалисты Национального центра управления кризисами Литвы заявили, что главной задачей является установление точного типа беспилотника, его маршрута полета, а также того, как он оказался в воздушном пространстве страны.

По предварительным оценкам литовских экспертов, вероятно, речь идет об украинском дроне, однако официальные структуры подчеркивают, что окончательные выводы будут сделаны только после технического анализа обломков. Рассматриваются разные версии модификации аппарата и его возможного назначения.

Отдельно специалисты подчеркивают, что взрывчатых веществ на месте падения пока не обнаружено. Есть предположение, что беспилотник мог быть невооруженным или боевая часть отсутствовала.

Литовская сторона также анализирует траекторию полета и возможные пробелы в системах радиолокационного контроля, которые могли позволить дрону незаметно пересечь границу. Этот вопрос рассматривается как важный для усиления безопасности воздушного пространства.

"Комментарии" уже писали , что в ночь на 18 мая российские военные нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по гражданскому торговому судну, которое ходило под флагом Китая. Инцидент произошел в территориальных водах Украины, что вызвало дополнительное внимание к обстоятельствам атаки и ее возможным последствиям.