Країна 404 — в Росії "лягло" все: Петербург залишився без мобільного інтернету
commentss НОВИНИ Всі новини

Країна 404 — в Росії "лягло" все: Петербург залишився без мобільного інтернету

Російські ЗМІ повідомляють про масовий збій мобільного інтернету в Санкт-Петербурзі після удару українських безпілотників. Частина сервісів заблокована, працюють лише "обрані".

11 грудня 2025, 17:24
Автор:
Проніна Анна

Після ранкової атаки українських дронів у Ленінградській області влада Санкт-Петербурга вимкнула мобільний інтернет. Це призвело до повного цифрового паралічу в одному з головних мегаполісів РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Країна 404 — в Росії "лягло" все: Петербург залишився без мобільного інтернету

У Петербурзі після атаки дронів відключили інтернет

Згідно з моніторинговими платформами Downdetector і Сбой.рф, перші скарги на зникнення зв'язку з’явилися близько 7:00 ранку, а пік проблем припав на 16:00. Усього зафіксовано понад 7100 звернень щодо перебоїв з інтернетом, а Петербург став лідером за кількістю скарг по всій Росії — майже 900 повідомлень лише за один день.

Місцеві жителі скаржаться на повну відсутність мобільного інтернету, неможливість використовувати месенджери, банківські додатки, оплату паркування та інші цифрові сервіси. Деякі користувачі зазначають, що працюють лише "сервіси з білого списку" — тобто обмежений перелік дозволених сайтів і додатків, які ймовірно не загрожують поширенням небажаної інформації.

У провідних мобільних операторів Росії — "Білайн", "Мегафон" і МТС — офіційно підтвердили нестабільну роботу інтернету, проте пояснили це "незалежними від них обставинами". Прямої згадки про атаку дронів — жодної. Але російські медіа одностайно пов’язують цифрову блокаду з ударом безпілотників, що відбувся вранці 11 грудня.

Це вже друга масштабна відключка інтернету в Петербурзі за місяць, і експерти припускають, що влада РФ вдається до подібних кроків у відповідь на дрони не лише з метою безпеки, а й для контролю інформаційного поля. Заблокувавши мобільний інтернет, Кремль намагається зменшити поширення відео, фото і панічних настроїв серед населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в РФ шоковані масштабами "прильотів" дронів.



